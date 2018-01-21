جدة 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واسنظمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اليوم، دورة تدريبية لعدد من الموظفين من قطاعات مختلفة عن " أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية " وذلك بالخيمة التدريبية المخصصة لإقامة الدورات بمقر فعاليات أرض المعرفة والترفيه بكورنيش جدة .وتهدف الدورة التي تأتي في إطار برنامج القدرات الوطنية للوقاية من المخدرات " نبراس " إلى التعريف بدور وسائل الإعلام بما فيها الإعلام الجديد في الوقاية من المخدرات وأنواع السموم والعوامل التي تسهم في الإصابة بمرض الإدمان.وتناولت الدورة التي قدمها استشاري السموم بمركز العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن العقيد الدكتور صلاح المنشاوي تأثير المخدرات على الخلايا العصبية وأنظمة العقل والأضرار الصحية الناجمة عن التعاطي ودور الأسرة في وقاية أبنائها من الوقوع ضحايا لهذه الآفة.ونوّه العقيد المنشاوي بما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ في سبيل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة بمختلف الطرق , ومن ضمنها موقعي نبراس و جناد الإلكترونيين, إلى جانب تخصيصها للرقم 955 للبلاغات, و 1955 لطلب العلاج والمساعدة والاستشارات .// انتهى //21:57ت م