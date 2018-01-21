الرياض 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واسبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم أول تدريباته في معسكره الإعدادي، المقام بالرياض، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.وأجرى المنتخب السعودي حصته التدريبية الأولى على ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث بدأت بالجري حول الملعب ثم أدى اللاعبون تدريبات الإحماء، بالإضافة إلى تدريب السرعات في مسافات متنوعة ، واختتم الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب المنتخب الوطني، الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.ولم يشارك محمد السهلاوي، في المران لشعوره بالآلام في العضلة الخلفية للفخذ، التي تعرض لها خلال لقاء فريقه أمام النهضة ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .// انتهى //22:28ت م