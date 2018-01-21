القاهرة 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واستصدر فريق الأهلي (حامل اللقب) الدوري المصري لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه مصر المقاصة بهدفين اليوم في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، إلى 45 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه الإسماعيلي، ويمتلك مباراة مؤجلة ، وتجمد رصيد المقاصة، وصيف بطل المسابقة في الموسم الماضي، عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر .// انتهى //22:31ت م