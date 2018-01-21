محايل 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واساختتمت مساء أمس, فعاليات مهرجان العسل الأول في محافظة محايل عسير الذي نظمته لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة, بمشاركة 22 عارضاً من داخل المحافظة وخارجها، وذلك بالقرب من شارع الوفاء .وكرم رئيس اللجنة المنظمة علي بن محمد صمان في ختام المهرجان الرعاة والداعمين للمهرجان والإعلاميين وتسليم جائزة أفضل عسل معروض بالمهرجان .وشهد المهرجان, إقبالاً كبيراً من الزوار لما تضمنه المهرجان من فعاليات متميزة تضمنت أنواعاً مختلفة من العسل السائل وعسل الشمع التي تتميز بها المحافظة، كما شمل المعرض على عرض لمنتجات النحل الأخرى غير العسل مثل: صمغ النحل (البروبوليس)، وحبوب اللقاح، وشمع النحل، والغذاء الملكي، بالإضافة إلى أن المعرض ضم أكثر من 200 أداة من أدوات ومستلزمات تربية النحل الحديثة .وفي نهاية الحفل كرمت اللجنة المنظمة وكيل المحافظة بدرع تذكاري .// انتهى //22:57ت م