جيزان 04 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 21 يناير 2018م واسانتظم أكثر من 180 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بتعليم منطقة جازان اليوم ، وذلك بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام .وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي أن الإدارة أعدت خطتها للفصل الدراسي الثاني لمتابعة انتظام الطلاب إلى مقاعد الدراسة، مشيراً إلى أنه تم رفع جاهزية 1375 مدرسة من مدارس المحافظات , مرحبًا بالمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات , متمنياً لهم فصلا دراسيا جديداً مليء بالنجاحات وتحقيق الطموحات .وبين أن 400 مشرف ومشرفة في الإدارة العامة وفي كل من مكاتب التعليم بجازان وأبوعريش والعارضة وأحد المسارحة والحرث وصامطة قاموا بجولات على مدارس المنطقة لرصد أداء المدارس، وإيجاد الحلول اللازمة لما قد يعترض سير العمل من مشكلات.// انتهى //23:06ت م