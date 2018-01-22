مكة المكرمة 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بتغيير اسم شارع " الأمير خالد الفيصل " في محافظة رنية واستبداله باسم آخر .جاء ذلك في برقية وجهها سمو أمير منطقة مكة المكرمة إلى محافظ رنية وورد فيها " لوحظ تسمية شارع رئيسي في المحافظة باسم " الأمير خالد الفيصل " ما يُعدّ مخالفة للتعاميم السابقة التي نبهت فيها بعدم وضع اسمي على أي شارع أو منشأة في المنطقة ما دمت على رأس العمل ".وكان سمو أمير منطقة مكة المكرمة رفض خلال الفترة الماضية إطلاق اسم " خالد الفيصل " على عددٍ من المشروعات التنموية الجديدة بالمنطقة ومنها مسرح سوق عكاظ وغيره .// انتهى //00:12ت م