بغداد 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف ينشا الذي يزور بغداد حالياً .وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الحكومة العراقية في إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وتهيئة الظروف لتشجيع وتسهيل العودة الطوعية للنازحين .وأكد المسؤول الدولي خلال اللقاء دعم الأمم المتحدة لجهود إعادة الإعمار والإستقرار في العراق .من جانب آخر التقى رئيس الوزراء العراقي في بغداد اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل، وبحث معه قضايا التعاون بين البلدين, والأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب .// انتهى //00:36ت م