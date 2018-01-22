سياسي / العبادي يلتقي مسؤولاً أممياً و قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى
الاثنين 1439/5/5 هـ الموافق 2018/01/22 م واس
بغداد 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واس
التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف ينشا الذي يزور بغداد حالياً .
وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الحكومة العراقية في إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وتهيئة الظروف لتشجيع وتسهيل العودة الطوعية للنازحين .
وأكد المسؤول الدولي خلال اللقاء دعم الأمم المتحدة لجهود إعادة الإعمار والإستقرار في العراق .
من جانب آخر التقى رئيس الوزراء العراقي في بغداد اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل، وبحث معه قضايا التعاون بين البلدين, والأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب .
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