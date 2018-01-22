تونس 05 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 22 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، العملية الأمنية الناجحة التي نفذتها قوات الأمن التونسية ضد مجموعة إرهابية غرب تونس، ونجاحها في القضاء على عنصرين إرهابيين بارزين ضمن المجموعة.وتابعت الصحف تصاعد الحراك الحزبي في البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في شهر مايو القادم.وأوردت تعبير عدد من الدول حول العالم عن قلقها من العملية العسكرية التي تشنها القوات التركية ضد الأكراد في مدينة عفرين السورية في الوقت الذي دعت فيه فرنسا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.وكتبت عن سقوط 185 قتيلا بينهم 14 أجنبيا في هجوم على فندق بالعاصمة الأفغانية كابل تبنته حركة طالبان.ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى قرار دولة مقدونيا تنظيم استفتاء عام على اختيار تسمية جديدة لها، ومقتل 17 شخصا في حريق داخل أحد المصانع في الهند.// انتهى //12:01ت م