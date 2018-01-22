الرياض 05 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 22 يناير 2018 م واسأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدء تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، اعتبارا من الأول من شهر يناير الجاري، وذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم، القاضي باعتماده ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة.وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: "إن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، يأتي لتوحيد الأنشطة الاقتصادية، واعتماد المعايير الدولية في ترميزها، بهدف أن تكون قاعدة إحصائية كفيلة بإصدار التقارير والإحصاءات بشكل دوري ومستمر".ومعلوم أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وهو التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية بتنقيحه الرابع (ISIC4)، الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، واعتباره تصنيفًا معتمدا للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.// انتهى //12:06ت م