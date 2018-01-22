عنيزة 05 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 22 يناير 2018 م واستنفذ الشؤون النسائية في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعنيزة بالتعاون مع جامعة القصيم بدءاً من الأربعاء القادم، عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في عدد من المهارات القرآنية، تستهدف المهتمات بعلوم القرآن وحافظات ومعلمات القرآن الكريم، وذلك عبر الدائرة التلفزيونية.وتنطلق أولى الدورات تحت عنوان " الطرق المنهجية لإعداد درس التفسير " يقدمها الدكتور غانم الغانم، بمركز حسن النعيم لعلوم القرآن بعنيزة وتهدف إلى تدريب المشاركات على الطرق المنهجية الصحيحة لإعداد دروس التفسير ,ورفع كفاءة معلمات القرآن الكريم بمهارات التفسير، ومدة الدورة أربع ساعات، وتمنح شهادات معتمدة من الجامعة للمشاركات، والتسجيل متاحا للنساء مجانا.فيما يقدم الدكتور عبدالعزيز الخزيم الأربعاء الموافق 21 من الشهر الجاري, دورة " مقدمات في أصول التفسير " وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركات بأصول مهمة في علم التفسير، ورفع مستواهن العملي في التفسير.كما يقدم الدكتور إبراهيم الحميضي دورة " آداب حملة القرآن " يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر الجاري ، وتهدف إلى طرح الآداب التي يجب توافرها في حامل القرآن الكريم ومعلمه، والرفع من المستوى المعرفي للمشاركات.ويمكن للمشاركات التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني (www.dcs.qu.edu.sa) أو زيارة مركز حسن النعيم والتسجيل مباشرة.// انتهى //12:11ت م