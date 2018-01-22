بغداد 05 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 22 يناير 2018 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، اهتمامها على الجدل الدائر في الأوساط السياسية العراقية بشأن الانتخابات البرلمانية , مبرزة قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز‏ تأجيل موعدها المقرر في الثاني عشر من مايو القادم.وتناولت الصحف قانون الانتخابات المعروض على التصويت في ‏مجلس النواب والجهود المبذولة لتسريع تشريعه.‏‏ وأشارت إلى زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى بغداد أمس والمباحثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين , خاصة مايتعلق بالاتفاق على زيادة تركيا لحجم الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات من 60 متراً مكعباً في الثانية إلى 90مترا.وتطرقت الصحف العراقية إلى التحضيرات الجارية الآن لعقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الشهر المقبل.// انتهى //12:13ت م