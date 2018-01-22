الجوف 05 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 22 يناير 2018 م واسدشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع المساعدات الإيوائية للمحتاجين في منطقة اليتمه عاصمة مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمينة، تستهدف 379 أسرة.وأوضح محافظ الجوف اللواء أمين علي العكيمي أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب الشعب اليمني في جميع المجالات، شاكرًا مركز الملك سلمان للإغاثة على برامجه الإنسانية المنفذة في مديرية خب والشعف، مؤكدًا أن هذه المواقف الإنسانية ستظل محفورة في ذاكرة جميع اليمنيين.وعبّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على هذا المشروع الإغاثي الذي لامس احتياجاتهم في مجال المواد الإيوائية .// انتهى //12:43ت م