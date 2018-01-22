نجران 05 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 22 يناير 2018 م واستواصل لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران ، أعمالها الميدانية على المجمعات التجارية المغلقة بالمنطقة،بهدف التأكيد على تطبيق قرارات توطين الوظائف بها قبل التطبيق الفعلي بداية شهر رجب القادم.وأكد أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران عبدالله بن محمد الدوسري،أن اللجنة قامت بحصر جميع الفرص الوظيفية التي يمكن توطينها في جميع أنشطة العمل داخل المجمعات التجارية بما يتيح خلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن والعمل على تهيئة البيئة العملية الجاذبة للتوطين،مبيناً أن الحملات الميدانية للجنة ستتواصل في بالمنطقة للتطبيق قرارات التوطين الكامل على الأنشطة التجارية التي يمكن من شغلها بالمواطنين والمواطنات.//انتهى//12:48ت م