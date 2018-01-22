الرياض 05 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 22 يناير 2018 م واسأوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن لديها العديد من القنوات الالكترونية المتميزة التي يُمكن للمشتركين الاطلاع من خلالها على الفاتورة الإلكترونية الخاصة بالخدمة الكهربائية، التي ستصدر في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر يناير الجاري، مؤكدة أنها تهدف من خلال عملية التحول الرقمي إلى سرعة وصول خدماتها لكافة شرائح المجتمع بطريقة سهلة ومُيسرة.وبينت "السعودية للكهرباء" أنها طورت قنوات الكترونية مختلفة للتيسير على المشتركين، والاستفادة من الخدمات الكهربائية، دون الحاجة إلى مراجعة أي من مكاتبها، وأن أي مشترك يمكنه الحصول على تفاصيل فاتورة الخدمة الكهربائية من خلال موقع الشركة الإلكتروني (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية، وخدمات الرسائل القصيرة المجانية، إضافة إلى إرسالها على البريد الالكتروني للمشترك.وأكدت الشركة أن قرار إصدار الفاتورة الإلكترونية لجميع المشتركين بدلاً من الفاتورة الورقية بدءاً من الثامن والعشرين من يناير 2018م سيُسهم في المزيد من التيسير على المشتركين، خاصة وأنه يأتي في ظل تقارير فنية أظهرت أن أكثر من (3) مليون شخص قاموا بتحميل تطبيق الكهرباء في عام 2017م الماضي، وأن عدد الاشتراكات بخدمة الرسائل القصيرة تجاوز (5.5) مليون مشترك.وحول الوسائل الأخرى المتاحة للاطلاع على تفاصيل الفاتورة الالكترونية، أفادت "السعودية للكهرباء" أنه يمكن لأي مشترك أيضاً الحصول على معلومات فاتورته من خلال أجهزة الخدمات الذكية، أو الاتصال المباشر على مركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، أو خدمة الرسائل القصيرة المجانية، إضافة إلى حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.وكانت "السعودية للكهرباء" قد أعلنت مطلع الاسبوع الجاري عن تحديد الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي موعداً لإصدار الفاتورة الالكترونية لجميع المشتركين، وذلك تنفيذاً للمرسوم الملكي القاضي بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف رواتب موظفي الدولة.جدير بالذكر أن تقارير فنية لـ "السعودية للكهرباء" أظهرت أن التحول الرقمي وعمليات تطوير خدمات المشتركين حققت طفرة إيجابية في مستوى الخدمات المقدمة من الشركة، وكذلك سرعة التعامل معها من قبل المختصين، وأن تحويل الخدمات الكهربائية إلى خدمات الكترونية ساهم في مزيد من سرعة متابعة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، والفواتير الالكترونية والاستفسارات بشأنها، وعملية السداد، والعزل الحراري، وإعادة الخدمة المفصولة، وغيرها من الخدمات العادية أو الطارئة.// انتهى //13:00ت م