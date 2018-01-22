عام / اهتمامات الصحف الجزائرية
الاثنين 1439/5/5 هـ الموافق 2018/01/22 م واس
الجزائر 05 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 22 يناير 2018 م واس
تابعت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الزيارة التي يقوم بها حالياً لمنطقة الشرق الأوسط ، نائب الرئيس الأمريكي ، مايك بينس ، بغرض التباحث حول واقع القضية الفلسطينية.
وكشفت الصحف عن اعتماد أول موازنة في اليمن منذ سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على العاصمة صنعاء ، مشيرة إلى أن الدعم المالي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لحكومة اليمن الشرعية ، ساهم بشكل جوهري في المصادقة على هذه الموازنة التي من شأنها إنعاش مؤسسات الدولة وتفعيل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية .
وتطرقت إلى بيان منظمة التعاون الإسلامي وإشادته بالدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ، وكذلك إدانة التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن الداخلي للمملكة.
ورأت أن تثبيت موعد الإنتخابات التشريعية القادمة في العراق ، يوم 12 مايو المقبل ، مؤشر على رغبة حكومة الدكتور حيدر العبادي ، في طي صفحة الخلافات السياسية حول الموعد الإنتخابي.
وعن جديد الساحة اللبنانية ، أبرزت الصحف تصريحات وزير داخلية لبنان ، وكشفه عن إحباط مخطط تخريبي لتنظيم داعش الإرهابي، كان يستهدف مؤسسات حكومية وشخصيات سياسية لبنانية.
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