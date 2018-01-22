الجزائر 05 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 22 يناير 2018 م واستابعت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الزيارة التي يقوم بها حالياً لمنطقة الشرق الأوسط ، نائب الرئيس الأمريكي ، مايك بينس ، بغرض التباحث حول واقع القضية الفلسطينية.وكشفت الصحف عن اعتماد أول موازنة في اليمن منذ سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على العاصمة صنعاء ، مشيرة إلى أن الدعم المالي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لحكومة اليمن الشرعية ، ساهم بشكل جوهري في المصادقة على هذه الموازنة التي من شأنها إنعاش مؤسسات الدولة وتفعيل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية .وتطرقت إلى بيان منظمة التعاون الإسلامي وإشادته بالدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ، وكذلك إدانة التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن الداخلي للمملكة.ورأت أن تثبيت موعد الإنتخابات التشريعية القادمة في العراق ، يوم 12 مايو المقبل ، مؤشر على رغبة حكومة الدكتور حيدر العبادي ، في طي صفحة الخلافات السياسية حول الموعد الإنتخابي.وعن جديد الساحة اللبنانية ، أبرزت الصحف تصريحات وزير داخلية لبنان ، وكشفه عن إحباط مخطط تخريبي لتنظيم داعش الإرهابي، كان يستهدف مؤسسات حكومية وشخصيات سياسية لبنانية.// انتهى //13:01ت م