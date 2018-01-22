الرباط 05 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 22 يناير 2018 م واسنشرت الصحف المغربية الصادرة اليوم نص الرسالة التي تلقاها العاهل المغربي الملك محمد السادس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها".وتطرقت الصحف إلى الاجتماع الـ 14 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الحوار 5+5، الذي انعقد أمس في الجزائر العاصمة، والذي هيمن عليه قرار الرئيس الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.وتابعت أجواء التوتر المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعملياتها القمعية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.وعرجت الصحف على الهجوم المسلح الذي استهدف فندقا بالعاصمة الأفغانية كابل وخلف العديد من القتلى والجرحى.// انتهى //13:02ت م