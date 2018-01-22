الباحة 05 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 22 يناير 2018 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية , الخطة العامة لتنفيذ التمرين الفرضي ( حالة مطرية وسيول جارفة) .وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقه الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أنه تقرر تنفيذ الخطة بمحافظة العقيق يوم الأربعاء القادم , مبيناً أن الخطة تاتي استشعارا للمهام والواجبات وأهمية التخطيط والاستعداد المبكر لمواجهة المخاطر الناجمة عن مياه الأمطار والسيول وضرورة إشراك كافة الجهات المعنية "أعضاء اللجنة الرئيسية" بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالة الطوارئ لاسمح الله من خلال تحديد الواجبات والمسؤوليات وأسلوب التعامل الأفضل مع الأحداث بناء على توقعات أسوأ الاحتمالات والعمل من كافة الجهات بروح الفريق الواحد وبما يكفل حسن التنفيذ وجودة التعامل مع ماقد يطرا على أرض الواقع .وبين أن الخطة تهدف في مجملها إلى التحقق من مدى استعداد كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ وملاحظة درجة التنسيق بينهم مع قياس مدى استجابة الجهات المشاركة ومعرفة الإيجابيات والعمل على تعزيزها والعمل على تلافي السلبيات .//انتهى//13:08ت م