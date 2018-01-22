أبو عريش 05 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 22 يناير 2018 م واساختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه مكتب التعليم بمحافظة أبو عريش بعنوان " الذكاءات المتعددة "، وذلك بمقر المدرسة الابتدائية الأولى وبرنامج ضعاف السمع بالمحافظة.وهدف البرنامج الذي استمر ليومين إلى تنمية الجانب المهني والمهارى للمعلمات المشاركات ورفع خبراتهن وقدراتهن بما يعزز بمشيئة الله من دورهن في الميدان، ونقل مثل هذه الخبرات والبرامج النوعية إلى الميدان التربوي، إضافة إلى أن نظرية الذكاءات المتعددة تساعدهن على معرفة أساليب التعلم، وتستكشف مواطن القوة والضعف لدى المتعلم.وتناول البرنامج الذي نفذته المدربة سلمى الأمير , التعرف بمفهوم الذكاءات المتعددة وأنواعها وكيفية تطبيق استراتيجيات تناسب مختلف الذكاءات فيما يخدم مصلحة الطالبة.// انتهى //13:15ت م