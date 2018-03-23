لندن 06 رجب 1439 هـ الموافق 23 مارس 2018 م واسأشادت الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية الدكتورة أفنان الشعيبي بالزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى المملكة المتحدة مؤخراً، والتي حققت نجاحاً ملحوظاً والارتقاء بالشراكة بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية إلى مستوى جديد من التعاون وتعزيز العلاقات التجارية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الدكتورة أفنان الشعيبي في حفل الاستقبال السنوي 2018م الذي أقامته غرفة التجارة العربية البريطانية مساء اليوم في لندن، بحضور عدد من السفراء وكبار الشخصيات والعديد من الرؤساء التنفيذيين من القطاعين العام والخاص.ودعت الشعيبي، إلى توطيد العلاقات الاستراتيجية العربية البريطانية، مؤكدة أن الشراكة العربية البريطانية مبنية على أسس صلبة وقد وصلت إلى مرحلة متقدمة وتوقعت المزيد من الإنجازات والتقدم في المستقبل.واختتمت كلمتها بشكر الحضور على تواجدهم الذي يثبت عمق العلاقة البريطانية العربية، وأن الغرفة ستواصل مسيرتها ومتابعة بذل الجهود لضمان تبادل تجاري ناجح ومتكافئ بين الطرفين العربي والبريطاني.// انتهى //22:55ت م