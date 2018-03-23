جدة 06 رجب 1439 هـ الموافق 23 مارس 2018 م واسيُختتم يوم غد السبت المهرجان العالمي لرياضات المغامرة الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة من 5 - 7 رجب 1439 هـ ، في الواجهة البحرية في مدينة جدة .وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد توج الفائزين في اليوم الثاني من المهرجان في منافسات سباق لوح التزلج الحر للمحترفين، حيث حقق الفرنسي جوزيف جارباتشيو المركز الاول، فيما جاء المركز الثاني من نصيب الإسباني داني ليون، وجاء في المركز الثالث الامريكي ألكسندر غابرييل .وفِي سباق التزلج الحر للهواة حقق المركز الاول السعودي علاء غزالي والمركز الثاني السعودي عبدالله اسكوبي والمركز الثالث السعودي منير محمد.فيما تواصلت المنافسات في رياضات الدراجات الهوائية الاستعراضية والتزلج على الماء والتزلج بالعجلات، حيث اشتدت المنافسات في لعبة الدراجات الهوائية بين الفنزويلي دانييل ديروس والأمريكي نيك بروس والروسي اندريف والاسترالي براندون لوبوس، وفِي منافسات التزلج بالعجلات احتدمت المنافسة بين الفرنسي جوليان كودوت والبريطاني جو اتكينسون والاسترالي سي جيه والهولندي جيلي والاسكتلندي سكوت كوين ، اما في منافسات التزلج على الماء فشهدت تنافساً كبيراً بين الفرنسي جورج بول والأمريكي زاندر والروسي كابانوف والسلوفاكي ريتشارد.من جهته، قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الشكر للقيادة الحكيمة على دعمها المتواصل لقطاع الرياضة والشباب، وإلى معالي رئيس الهيئة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ لدعمه الكبير وحرصه على استقطاب الرياضات والبطولات العالمية إلى المملكة، وقال : " نحن في الهيئة نهدف إلى الاهتمام بالرياضيات النوعية التي تهدف إلى نشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة ، ونحرص على زيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة وما إقامة مثل هذا المهرجانات إلا امتداد للبطولات والفعاليات التي دأبت الهيئة على تنظيمها خلال الفترة الماضية ".وأضاف سموه : " أدعو جميع المهتمين برياضات الدراجات الهوائية والتزلج بالألواح والعجلات للاستمتاع بهذا المهرجان وفعالياته التي تقام للمرة الأولى في جدة، وننتظر الجميع غداً في اليوم الختامي من المهرجان الكبير للاستمتاع بالفعاليات والمنافسات بين الأبطال المشاركين".// انتهى //23:19ت م