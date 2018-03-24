واشنطن 06 رجب 1439 هـ الموافق 23 مارس 2018 م واسخلال الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، قام نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي وأعضاء فريق الاتحاد اليوم بزيارة لأكاديمية السايبر ومركز عمليات السايبر في مقر شركة ريثيون بالعاصمة الأمريكية واشنطن.وجرى خلال الزيارة التي تأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة وشركة ريثيون الأمريكية (Raytheon) استعراض برامج ومسارات الأكاديمية والخدمات المقدمة، كما تم مناقشة إمكانية تنفيذ تلك البرامج والمسارات في مقر الاتحاد بالمملكة العربية السعودية .وتضمنت الزيارة كذلك الاطلاع على مراكز الأكاديمية وأنظمتها، وتم الاتفاق على أن تتم زيارة من قبل فريق الشركة لمقر الاتحاد في الرياض لبحث إمكانية تقديم تلك البرامج للإستفادة منها في أكاديمية الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الإصطناعي التي أطلقت مؤخراً بقرار من معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني.// انتهى //00:02ت م