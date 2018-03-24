بريدة 06 رجب 1439 هـ الموافق 23 مارس 2018 م واسواصل مهرجان الكليجا العاشر فعالياته وبرامجه وأنشطته اليوم ، التي ارتكزت على ماتقدمه الأسر المنتجة من مأكولات شعبية وحرف ومشغولات يدوية تستهوي شرائح المجتمع المتعددة ، حيث يعد المهرجان من أهم المهرجانات التي تعني بالأسر المنتجة ، ويحتضن بين جنباته أكثر من 100 أسرة منتجة .وأوضح المدير التنفذي للمهرجان خالد اليحيى ، أن المهرجان يتضمن مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والتدريبية والترفيهية ، كما يهدف لتشجيع الأسر المنتجة على الإنتاج وحب العمل ، متمنياً أن تكون المخرجات بحجم التطلعات .// انتهى //00:10ت م