الرياض 06 رجب 1439 هـ الموافق 23 مارس 2018 م واستعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الأوكراني 1-1 الْيَوْمَ في مباراة ودية دولية جمعتهما على الملعب البلدي بمدينة مربيا الإسبانية ضمن استعداداته لكأس العالم 2018 بروسيا .وتقدم المنتخب الأوكراني عند الدقيقة 32 برأسية ارتيم كرافس وعادل فهد المولد النتيجة للأخضر عند الدقيقة 38 .وسلم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت بين شوطي المباراة أمين عام الاتحاد الأوكراني لكرة القدم يوري سبكسوكي درعًا تذكاريًا ، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم نواف التمياط ، كما سلم درعاً مماثلاً للقنصل العام للمملكة في ملقا زياد بن معاشي العطية .يذكر أن المنتخب السعودي يقيم حالياً معسكراً في مدينة ماربيا الإسبانية استعداداً لكأس العالم 2018 ، وسيختتمه الثلاثاء المقبل بمواجهة المنتخب البلجيكي في بروكسل.// انتهى //00:49ت م