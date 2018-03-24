رياضي / المنتخب السعودي يتعادل مع أوكرانيا ودياً استعداداً لكأس العالم
السبت 1439/7/7 هـ الموافق 2018/03/24 م واس
الرياض 06 رجب 1439 هـ الموافق 23 مارس 2018 م واس
تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الأوكراني 1-1 الْيَوْمَ في مباراة ودية دولية جمعتهما على الملعب البلدي بمدينة مربيا الإسبانية ضمن استعداداته لكأس العالم 2018 بروسيا .
وتقدم المنتخب الأوكراني عند الدقيقة 32 برأسية ارتيم كرافس وعادل فهد المولد النتيجة للأخضر عند الدقيقة 38 .
وسلم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت بين شوطي المباراة أمين عام الاتحاد الأوكراني لكرة القدم يوري سبكسوكي درعًا تذكاريًا ، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم نواف التمياط ، كما سلم درعاً مماثلاً للقنصل العام للمملكة في ملقا زياد بن معاشي العطية .
يذكر أن المنتخب السعودي يقيم حالياً معسكراً في مدينة ماربيا الإسبانية استعداداً لكأس العالم 2018 ، وسيختتمه الثلاثاء المقبل بمواجهة المنتخب البلجيكي في بروكسل.
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