الرياض 06 رجب 1439 هـ الموافق 23 مارس 2018 م واسأدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عملية إطلاق النار واحتجاز رهائن بمدينة تريب غرب فرنسا، كما أدان التفجير بسيارة مفخخة عند مدخل الاستاد الرياضي في مدينة لشكر كاه جنوب أفغانستان.وأكد المصدر على موقف المملكة الرافض لكل أشكال وصور العنف والتطرف والإرهاب، وتأييدها للجهود التي تتخذها الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب بما يدعم استقرارها.وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومتي وشعبي جمهورية فرنسا الصديقة وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.// انتهى //00:53ت م