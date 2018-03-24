الرياض 06 رجب 1439 هـ الموافق 23 مارس 2018 م واسخسر المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم أولى مبارياته الودية أمام المنتخب المصري الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم الْيَوْمَ على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 م .وشهدت المباراة تواجد نائب القنصل العام المصري بجدة تامر شاهين، إذ قدم له عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على المنتخبات السنية حمزة إدريس درعًا تذكاريًا بين شوطي المباراة .// انتهى //00:54ت م