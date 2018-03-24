نيويورك 06 رجب 1439 هـ الموافق 23 مارس 2018 م واسأغلقت أسعار النفط تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.54 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.45 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 6.4 بالمئة، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أكبر أسبوع من المكاسب منذ يوليو تموز مع صعودها 5.5 بالمئة، بعد أن أنهت جلسة اليوم عند 65.88 دولار للبرميل، مرتفعة 1.58 دولار أو 2.5 بالمئة.// انتهى //00:55ت م