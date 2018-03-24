أوتاوا 06 رجب 1439 هـ الموافق 23 مارس 2018 م واسافتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا عميد مجلس سفراء جامعة الدول العربية نايف بن بندر السديري اليوم فعالية اليوم العربي بجامعة أوتاوا.وأشاد السفير السديري في كلمته بهذه المناسبة، بدور السفارات العربية في تعزيز التعاون القائم فيما بينهم وإبراز الثقافة العربية في محفل واحد مما يعكس الروابط المشتركة بين الدول العربية.وأقامت سفارات الدول العربية في أوتاوا على هامش الاحتفالية معرضاً بجامعة اوتاوا، حيث نال جناح المملكة إعجاب الزوار من جميع الجنسيات وقامت سفارة المملكة بعرض الخيمة السعودية بكامل محتوياتها بالمعرض.// انتهى //00:55ت م