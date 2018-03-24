وادي الدواسر 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، بقاعة الملك عبدالعزيز الثقافية ،بإدارة التعليم في المحافظة برنامجاً في مهارات اختيار التخصص الجامعي لطلاب الصف الثالث ثانوي بالمحافطة حضره أكثر من 200 طالب من مختلف مدارس المحافظة .وأوضح مقدم البرنامج المدرب علي بن عبدالله الغانم ، ان البرنامج الذي أُقيم بالتعاون مع إدارة التعليم جاء لمساعدة الطلاب وتوجيههم للطرق المثلى في اختيار تخصصاتهم المستقبلية ، وأنه يأتي ضمن المبادرات التي تُقدمها اللجنة انطلاقا من أهدافها التنموية للمجتمع كافة والشباب خاصة .// انتهى //11:45ت م