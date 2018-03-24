جنين 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بلدة برطعة جنوب غرب جنين وداهمت عدة منازل.وذكرت مصادر محلية في البلدة، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل لأقرباء الشاب علاء قبها سائق المركبة الذي أصيب في حادث سير بالقرب من حاجز عسكري "دوتان" في الـ 16 من الشهر الجاري وادعى الاحتلال وقتها أنه نفذ عملية دهس متعمدة لعدد من جنوده.تجدر الإشارة إلى أن حادث السير المذكور أسفر عن مصرع جنديين واصابة آخرين بجروح، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قبها وهو مصاب بجروح طفيفة.// انتهى //12:49ت م