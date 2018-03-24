بيروت 7 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسهجرت عدد من عائلات اللاجئين الفلسطينيين من الغوطة الشرقية في ريف دمشق إلى شمال سوريا بسبب أعمال القصف والوحشية غير المسبوقة.وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في بيان اليوم، أن القصف بالصواريخ والبراميل المتفجرة استهدف الأحياء المدنية في الغوطة الأمر الذي أسفر عن وقوع المئات من الضحايا والجرحى.يأتي ذلك في ظل حصار مشدد بفرضه النظام السوري على أحياء الغوطة منذ العام 2013 الأمر الذي فاقم المأساة خصوصًا في الجانب الطبي، حيث تعاني معظم المشافي والنقاط الطبية من نفاد معظم المواد الطبية الأساسية.يشار إلى نحو 250 عائلة فلسطينية لاجئة في بلدات الغوطة بجانب آلاف الأسر السورية، حيث تتوزع العائلات الفلسطينية على بلدات دوما و زملكا وحزة و حمورية والعديد من البلدات الأخرى التي لم تسلم من أعمال القصف العنيف.// انتهى //12:49ت م