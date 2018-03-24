بيروت 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسبحثت اللجان الشعبية الفلسطينية مع ضباط في الجيش اللبناني خلال اجتماع عقد في مدينة صيدا اللبنانية، الأوضاع الأمنية داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تسهيل حركة اللاجئين الفلسطينيين من وإلى مخيم عين الحلوة وإدخال مواد البناء لإعمار ما دمرته الأحداث الأخيرة في المخيم.وأكد المجتمعون على أن الإجراءات الأمنية عند مداخل المخيمات الفلسطينية هي إجراءات أمنية لحفظ أمن واستقرار الشعبين الفلسطيني واللبناني وستكون أكثر سلاسة وتيسيرًا لتسهيل الحياة اليومية وتجنب كل ما من شأنه إعاقة حركة الدخول والخروج من وإلى المخيمات.وأثنت اللجان الشعبية الفلسطينية على إيجابية اللقاء وتجاوب السلطات اللبنانية مع كل ما تم طرحه خلال اللقاء والذي أظهرت فيه حرصها على أبناء المخيمات وتقديم التسهيلات كافة ضمن مهامها وصلاحياتها.// انتهى //12:50ت م