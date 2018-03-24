هاسكا مينا/ننجارهار 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسقتل 16 مسلحًا على الأقل، ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي وحركة طالبان، خلال أحدث العمليات الأمنية التي جرت في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان، طبقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية في بيان، أن المسلحين قتلوا في الساعات الـ 24 الماضية في منطقتي هاسكا مينا وخوجياني.وأضاف البيان، أن 14 مسلحًا من داعش قتلوا في قصف بطائرة أمريكية بدون طيار في بلدة ميهتار خان بمنطقة هاسكا مينا. وكان 12 مسلحًا أجنبيًا على الأقل من بين هؤلاء القتلى، وفقًا للحكومة الإقليمية، لكن لم تكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن جنسيات هؤلاء القتلى في الغارة. وفي الوقت نفسه، ذكر مكتب حاكم إقليم ننجارهار، أن مسلحين اثنين على الأقل من طالبان قتلا واعتقل13 مشتبهًا بهم خلال عملية لعناصر استخباراتية أفغانية في منطقة خوجياني.وتنفذ طالبان وداعش تفجيرات وعمليات انتحارية في أفغانستان، كان آخرها تفجير انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي، الأربعاء الماضي أوقع 31 شخصًا و 65 مصابًا.// انتهى //12:50ت م