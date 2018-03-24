الطائف 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسناقش مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، في اجتماعه الثاني، تشكيل عدد من اللجان من أعضائه لمراجعة اللوائح التنظيمية للأكاديمية بشكل نهائي.ورأس الاجتماع نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.واستعرض المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر جائزة الملك فيصل العالمية بالرياض، عدداً من المشروعات المقترحة، التي سيكون لها الأثر الكبير في دعم الحركة الشعرية محلياً ودولياً، مشيداً بجهود جامعة الطائف في استحداثها.كما استعرض مجلس الأمناء مشروع تقرير حالة الشعر العربي، والأسماء المقترحة لعضوية الهيئة الاستشارية للأكاديمية، واللائحة المقترحة لجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، وموعد وآلية الإعلان عن الجائزة.وأكد أمين المجلس مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أهمية الإعداد الجيد لأنشطة الأكاديمية بشكل يتوافق وتطلعات رئيس مجلس الأمناء سمو أمير منطقة مكة المكرمة الذي يتابع باهتمام كبير الخطوات التأسيسية للأكاديمية.وقدم الدكتور زمان شكره الجزيل لإدارة جائزة الملك فيصل العالمية على استضافتهم للاجتماع، كما ثمن جهود الأعضاء في إنجاز الأعمال التي أوكلت إليهم في الاجتماع التأسيسي الأول.وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، دشن خلال زيارته لمحافظة الطائف مؤخراً مقر أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف.وتعمل أكاديمية الشعر العربي رسمياً تحت مظلة جامعة الطائف؛ لتكون إضافة جديدة ونوعية للمؤسسات الثقافية القائمة في العالم العربي، تواكب توجهات رؤية المملكة (٢٠٣٠) التي تضم برنامجاً خاصًّا حول تعزيز الشخصية السعودية، يعنى بتفاصيل مبادراته باللغة العربية ثقافة وشعرًا وحضارة.وأنجزت الجامعة إعداد التصاميم اللازمة لإنشاء مقر الأكاديمية في ساحة قصر الملك سعود التاريخي، الذي تشغله كلية الآداب حالياً، وحرصت على أن يكون التصميم معبراً عن هوية الأكاديمية وأنشطتها المتنوعة لخدمة الشعر العربي.ويشتمل المشروع على قاعة محاضرات تتسع لـ ١٥٠ شخصاً على مساحة ٢٠٠ متر مربع، وقاعة للندوات بمساحة ١٨٠ متراً مربعاً، وقاعات لورش العمل بمساحة ١٥٠ متراً مربعاً، إضافة إلى مكتبة صوتية وبصرية بمساحة ١٨٠ متر مربعاً.// انتهى //13:02ت م