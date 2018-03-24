القاهرة 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي، الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان "الاستثمار العربي الإفريقي ... في ظل التنمية المستدامة"، ويستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة ممثلي جمعيات سيدات الأعمال بالدول العربية والمستثمرين.وأكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسى في تصريح اليوم، أن المؤتمر يشكل فرصة لجذب الاستثمارات إلى السوق المصري في ظل الاستقرار الذي تعيشه الدولة، وسيكون المؤتمر والمعرض المصاحب له بوابة للتجارة البينية العربية الإفريقية والتعاون الاستثماري المشترك.وأشارت إلى أن المؤتمر سيشهد إقامة معرض دولي وورش عمل واجتماعات ثنائية وزيارات ميدانية للمدن الصناعية ورحلات سياحية في مصر.// انتهى //13:02ت م