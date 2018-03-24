الخبر 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسعقدت هيئة تقويم التعليم ممثلةً ببرنامج التقويم المدرسي في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية ورشة تدريبية لمجموعة من أخصائيي التقويم المدرسي.وافتتح الورشة المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام في الهيئة الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان وعدد من قيادات الإدارة.وأشار الدكتور القعيد في كلمته الافتتاحية الى أهمية تقويم الأداء المدرسي الذي يهدف إلى التحسين المستمر لجودة العملية التعليمية - التعلمية مما يسهم في تطوير منظومة التعليم في المملكة تحقيقا لرؤية 2030، مؤكداً أهمية الدور المناط بهم وحثهم جميعا على استشعار المسؤولية والعمل المهني المتفاني.يذكر أن هيئة تقويم التعليم وتنفيذاً لخطتها الاستراتيجية ستبدأ بتطبيق المرحلة الأولى من برنامج التقويم المدرسي في الأسابيع القادمة وفق نموذج معايير عملت على تطويره بالتعاون مع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، حيث قامت مستفيدة من التطبيق السابق للتقويمالمدرسي بمراجعة الأدبيات التربوية والتجارب المحلية وأفضل الممارسات العالمية في التقويم المدرسي، ودراسة الاحتياجات التطويرية وتشخيص الواقع، ومراجعة النموذج والمعايير وتحكيمها من قبل العاملين في الميدان التربوي.كما قامت الهيئة استعدادا لتطبيقه بتدريب وترخيص أخصائيي التقويم المدرسي الذين سيقومون بالزيارات التقويمية للمدارس.ويسير برنامج التقويم المدرسي على مراحل لتحقيق أهدافه الساعية لنشر ثقافة التقويم وتعزيز ممارسات التقويم الذاتي في المدارس، بالتعرف على مستوى أداء المدارس، وتشجيع أفضل الممارسات التعليمية وتبادل الخبرات، وتزويد المدارس بتوصيات التحسين ورفع مستوى الجودة؛ مما يسهم في تحسين الممارسات التعليمية والتربوية في جميع مدارس المملكة، من خلال تطبيق معايير هيئة تقويم التعليم.وستعقد الهيئة خلال الأيام القادمة ورش تدريب أخرى مماثلة في مدينتي الرياض وجدة لمجموعات إضافية من الأخصائيين، حيث تهدف هذه الورش إلى تعزيز جاهزية (200) أخصائي تقويم دراسي للقيام بالزيارات التقويمية للمدارس من خلال التدريب على النظام التقني ومعايير تقويم المدارس والسياسات والإجراءات المتبعة عند القيام بالزيارات التقويمية.// انتهى //13:14ت م