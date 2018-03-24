همدوني 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسأنجز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 80% من مشروعه لتنفيذ المصدات الخراسانية لنهر بانج وجوبيجيه في محافظة همدوني بمنطقة خاتلون بجمهورية طاجيكستان بقيمة إجمالية بلغت 6.353.816 مليون دولار أمريكي، الذي وُقِع قبل عدة أشهر مع شركات متخصصة.ويتواجد حاليا فريق مختص من المركز لمتابعة المشروع والوقوف على مراحل الإنجاز لهذا المشروع المهم الذي يهدف إلى حماية القرى المحاذية لنهر بانج وجوبيكجيه في همدوني المتأثرة من الفيضانات الناتجة من نزول الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج مما سبب خسائر اقتصادية وإنسانية كبيرة، كما سيسهم في حماية أكثر من 120 ألف نسمة من السكان وأكثر من 14656 هكتارًا من الأراضي، إضافة إلى أنه سيزيد من فرص السكان في تأمين وظائف جديدة في مجال التنمية الزراعية المستدامة وإدارة الموارد المائية.يذكر أن المشروع ينفذه 6 شركات مقاولات بالتنسيق مع وكالة استصلاح الأراضي والري في طاجيكستان وسيكون بطول يزيد عن 20 كيلو مترًا على ضفاف النهر في الجانب الطاجيكي.//انتهى//13:17ت م