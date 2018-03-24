الرياض 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسأبرز جناح مكتبة الملك فهد الوطنية المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 العديد من المطبوعات والكتب القديمة لزواره.ويعرض الجناح نسخة من القرآن الكريم بالخط الكوفي من القرن الثالث الهجري كتبت على الجلد ، مشيراً إلى أن كاتبه اعتنى بإخراجه بشكل دقيق واتخد الجلد الشكل السفيني أو الافقي المعتاد في ذلك النوع من المصاحف وتلك الفترة،واستخدم المداد الأسود في الكتابة واللون الأحمر في رسم الحركات، والأصفر في الهمزات، والأخضر في الشدات ،أما دفتي المصحف وتجليده فيعود لفتره متأخرة، وعدد أوراقه ١٦٥، في كل ورقة ١٧سطر، علماً أنه محفوظ لدى المكتبة برقم ٢٥٠٠.ويعرض الجناح جدارية من أرشيف صور " ذاكرة وطن وهي جزء من أرشيف يحتوي على ٧٥ ألف صورة عن تاريخ المملكة العربية السعودية وملوكها، ومناطقها المختلفة وملامح الحياة الاجتماعية فيها، لاسيما مدينة الرياض مع بداية التصوير الضوئي في خمسينيات القرن الميلادي، ويستطيع الزوار زيارة المكتبة والإطلاع على أرشيف الصور الثري بالمشاهدات.// انتهى //13:24ت م