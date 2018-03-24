تبوك 7 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتبوك الثلاثاء القادم، لقاء بعنوان " تعديل سلوك الأطفال " , ويستمر على مدى يومين , بمقر اللجنة بتبوك .وأوضحت اللجنة أن اللقاء يشتمل على عدة محاور أهمها : التعريف بمفهوم تعديل السلوك وأهداف وأهمية تعديل السلوك وخطوات تعديل السلوك الإنساني ومحكاته, بالإضافة إلى أساليب ومهارات تعديل السلوك بطريقة علمية .وأشارت إلى أن هذا اللقاء الذي يأتي ضمن أنشطة اللجنة وضمن برنامج " منا وفينا " , وتقدمه المدربة رشا النفيعي , يستهدف طالبات وخريجات التربية الخاصة ومعلمات التربية الخاصة وأولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة.// انتهى //19:41ت م