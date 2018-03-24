اجتماعي / " تعديل سلوك الأطفال" لقاء توعوي بتبوك
السبت 1439/7/7 هـ الموافق 2018/03/24 م واس
تبوك 7 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واس
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتبوك الثلاثاء القادم، لقاء بعنوان " تعديل سلوك الأطفال " , ويستمر على مدى يومين , بمقر اللجنة بتبوك .
وأوضحت اللجنة أن اللقاء يشتمل على عدة محاور أهمها : التعريف بمفهوم تعديل السلوك وأهداف وأهمية تعديل السلوك وخطوات تعديل السلوك الإنساني ومحكاته, بالإضافة إلى أساليب ومهارات تعديل السلوك بطريقة علمية .
وأشارت إلى أن هذا اللقاء الذي يأتي ضمن أنشطة اللجنة وضمن برنامج " منا وفينا " , وتقدمه المدربة رشا النفيعي , يستهدف طالبات وخريجات التربية الخاصة ومعلمات التربية الخاصة وأولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة.
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19:41ت م