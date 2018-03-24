الرياض 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واساستأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي استعدادًا لمباراته الودية الثانية أمام منتخب بلجيكا الثلاثاء المقبل خلال معسكره الإعدادي الذي يقيمه المنتخب في مدينة ماربيا الإسبانية ضمن المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل .وقسم المدير الفني خوان انطونيو بيتزي لاعبي المنتخب لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا أساسيا في لقاء أوكرانيا حيث بدأت تدريباتهم بالجري حول الملعب، تلى ذلك تمارين استرجاعية برفقة المعد البدني ، وأجرت المجموعة الثانية التي ضمت بقية اللاعبين وانطلقت تدريباتهم بالجري حول الملعب، ثم تدريبات الإحماء، بعدها طبق بيتزي عددًا من الجمل التكتيكية التي ركزت على الضغط ونقل الكرة السريعة، واختتمت الحصة بتدريبات الإطالة .من جانبه أكد مدير المنتخب الوطني عمر باخشوين أن الأداء الفني هو المقياس الحقيقي لأي مباراة ودية تُلعب، مطالبًا بعدم النظر إلى نتائج المباريات الودية، مبينًا حرص المدير الفني للمنتخب على تطبيق الجوانب الفنية التي تم التدرب عليها طيلة فترة المعسكر وتنفيذها على أرض الواقع بهدف قياس مدى استجابة اللاعبين وتطور أدائهم .وكشف باخشوين أن الجهاز الفني للمنتخب أكد نجاح اللقاء الودي وفق ما تم تحقيقه من قيمة فنية عائدة بشكل إيجابي للمجموعة .وعن اللعب في أجواء ممطرة، قال: "يجب علينا أن نلعب في جميع الظروف خاصة الأجواء الممطرة لأن الفرق تلعب بمثل هذه الظروف ويجب أن نواكب هذا العمل لنكون أكثر احترافية ".وأضاف : "لازلنا نحتاج إلى الوقت والعمل كون الفرق التي سنواجهها قوية، لذلك يجب علينا مضاعفة العمل من أجل مقارعة كل الفرق فنحن نحتاج لعمل كبير واللعب بشكل أفضل من خلال المشاركة في المباريات الودية القوية".// انتهى //19:52ت م