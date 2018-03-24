الرياض 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واستقدم فريق الأهلي إلى المركز الثاني في الدوري السعودي للناشئين لكرة القدم عقب فوزه على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من المسابقة .وارتفع رصيد الأهلي إلى 38 نقطة ، فيما توقف رصيد الفتح عند 19 نقطة بالمركز الثامن .وخسر فريق الاتحاد من القادسية بهدفين مقابل هدف ، ليرتفع رصيد القادسية إلى 19 نقطة بالمركز التاسع ، وتوقف رصيد الاتحاد عند 34 نقطة بالمركز الرابع ، ويتصدر المسابقة فريق النصر برصيد 45 نقطة .// انتهى //20:30ت م