الرياض 7 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي في الإسكندرية.وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.كما جدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.// انتهى //20:52ت م