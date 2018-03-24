الرياض 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسوصل فخامة الرئيس دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل الرياض اليوم.وكان في استقبال فخامته في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد "الوزير المرافق"، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ونائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول، ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //20:57ت م