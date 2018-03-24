القاهرة 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسأدانت مصر الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة بالقرب من فندق في العاصمة مقديشيو، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الصومال في مواجهة الإرهاب.وجدد البيان دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الصومالية من أجل استعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.// انتهى //21:16ت م