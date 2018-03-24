الرياض 7 رجب 1439 الموافق 24 مارس 2018 واس.حولت مبادرة "أيادي مضيئة" التي تشارك للمرة الأولى في معرض الرياض الدولي للكتاب، 50 كتابا للمكفوفين عبر برنامج "word" ليتم قراءته صوتيًا عبر "القارئ الصوتي".وأوضحت قائدة ومؤسِّسة الفريق أمجاد خالد ، عن تأسيس المبادرة وأهدافها إيمانًا منها بأهمية العمل التطوعي والإنساني ودوره الكبير والفعّال في خدمة المجتمع بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات أفراده وكذلك إيمانًا بأهمية القراءة وأحقّيتها للجميع أنطلق فريق أيادي مُضيئة تلبيةً لاحتياجات المكفوفين التعليمية والثقافية وذلك من خلال عمله على تحويل الكتب المنهجية وغير المنهجية لصيغةً تناسبهم بحيث يتم تحويل نص الكتاب عبر برنامج "word" ليتم قراءته صوتيًا للمكفوف عبر "القارئ الصوتي".وأكدت أن الفريق حرِص على تحقيق رغبات المكفوفين في تكوين الشراكات المجتمعية مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات حكومية أخرى ، والتي تهدف إلى دعم نشاط الفريق والتوسع أكثر للوصول لأكبر شريحة من المكفوفين ومنها الركن تعريفي بأنشطة الفريق الذي أُقمناه في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وركن آخر في جامعة الطائف وركن في جامعة الملك سعود بالرياض تم فيه عرض فيلم تعريفي بسيط بفكرة مبادرة أيادي مضيئة وآخرها كان في جامعة الأميرة نورة ثم المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب .//انتهى//21:24ت م