الرياض 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسحقق فريق الهلال لقب بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة قبل نهاية المسابقة بجولتيين بعد أن فاز الْيَوْمَ على الخليج بثلاثة أشواط دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما في الرياض.ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 59 نقطة من 20 مباراة لعبها حتى الآن وفاز في جميعها وتبقى له مباراتان أمام الاتحاد في جدة ومن ثم أمام الأهلي في الرياض حيث سيتم تتويجه في تلك المباراة التي تعتبر ختام الدوري الممتاز.وظهر فريق الهلال هذا الموسم بمستوى مميز استطاع من خلاله الفوز في جميع مبارياته التي لعبها ، واحتل الاتحاد المركز الثاني "52 نقطة "وكان منافساً قوياً للهلال ولكن خسارته في المراحل الأخيرة جعلت الهلال وحيداً في المنافسة على المركز الأولوبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه .من جانبه أكد إداري فريق الهلال ابراهيم الحربي أن فريقه حسم اللقب بكل جدارة واستحقاق وقبل نهاية المسابقة بجولتين مشيراً إلى أن تراجع نتائج النادي الأهلي قادتهم إلى اللقب بدون منافسة كما جرت العادة في الأعوام الأخيرة التي كان التنافس فيها بين الفريقين حتى الجولة الأخيرة ، وكذلك الحال لطائرة الاتحاد التي كانت منافسة قبل 4 جولات.وقال: "نشكر الله على توفيقه على هذا الانجاز الكبير ومن ثم الدعم الكبير الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال وإدارة النادي برئاسة سمو الأمير نواف بن سعد والجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهازين الفني والاداري وبمشيئة الله تتواصل الانجازات الهلالية حيث تنتظرنا مباراة قوية مع الأهلي يوم الثلاثاء في نهائي كأس السعودية.من جانبه أبدى معد الهلال خليل حجي سعادته بتحقيق فريقه لقب الدوري الممتاز قبل جولتيين من الختام ، وقال:"هذا الانجاز جاء بتوفيق الله ثم بجهود جميع محبي نادي الهلال ، وأقدم هذا اللقب هدية لجماهيرنا الوفية التي دائماً ماتقف معنا وتساندنا ،وأشكر زملائي اللاعبين على الجهد والعمل الكبير الذي قدموه في هذا الموسم".//انتهى //21:31ت م