تبوك 7 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسكثفت الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك جهودها للحد من تأثير موجة الغبار التي اجتاحت المنطقة منذ فجر اليوم واستمرت حتى المساء.وكانت مصلحة الأرصاد قد حذرت عبر الإنذار المبكر عن نشاط للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم/ساعة , تحد من مدى الرؤية الافقية إلى أقل من 2 كم.وقد رفعت أقسام الطوارئ بالمستشفيات من جاهزيتها لاستقبال مصابي الأمراض التنفسية، فيما كثفت إدارة المرور بالمنطقة من أعمال دورياتها المرورية في كافة الميادين والشوارع والطرق لضبط الحركة المرورية.ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية، متمنيا السلامة للجميع.// انتهى //21:32ت م