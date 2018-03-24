عرعر 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسنظمت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر ممثله بقسم البرامج والأنشطة مساء اليوم، يوماً ترفيهياً لــ 52 يتيماً مستفيدياً ضمن المبادرات التي تطلقها الجمعية لهذه الفئة الغالية وذلك في مجمع عرعر مول .وأكد مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي، حرص الجمعية على تفعيل البرامج والمبادرات التي تسعى من خلالها إلى تحقيق رسالتها وأهدافها السامية لهذه الفئة ، مقدماً شكره للمتبرعة ولمجمع عرعر مول في تعاونهم لإقامة الأنشطة التابعة للجمعية.// انتهى //22:11ت م