الرياض 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واستوج وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالاله الدلاك أصحاب المراكز الأولى في بطولة دوري المملكة للكاراتيه للدرجات الثلاث ( العمومي والشباب والناشئين ) في مسابقات القتال والكاتا التي اختتمت اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض بحضور مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوى والرئيس التنفيذي المكلف باللجنة عبدالعزيز العنزي ونواب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه الإماراتي ناصر الرزوقي والتونسي البشير الشريف وسفير اليابان لدى المملكة وعدد من رؤساء الاتحادات العربية للكاراتيه .وسلم وكيل هيئة الرياضة نادي الهلال درع بطولة أندية الممتاز لدرجة العمومي في مسابقة القتال الجماعي بعد تصدره الترتيب , ونال نادي الجبيل المركز الثاني ونادي الاتحاد ثالثاً ونادي حراء رابعاً . كما حقق نادي الهلال بطولة أندية الممتاز لدرجة العمومي في مسابقة الكاتا الجماعي وجاء نادي الجبيل في المركز الثاني ونادي الاتحاد في المركز الثالث والاهلي رابعاً.وحقق نادي الأهلي بطولة دوري الشباب في منافسات القتال الجماعي , وجاء نادي الاتحاد في المركز الثاني ونادي ضمك في المركز الثالث بينما حقق نادي هجر بطولة دوري الشباب في منافسات الكاتا الجماعي , وجاء نادي الهلال في المركز الثاني ونادي الاتحاد في المركز الثالث .وتفوق نادي الأهلي في دوري الناشئين بعد أن حقق بطولة القتال الجماعي , بينما جاء نادي الهلال ثانياً ونادي الجبيل ثالثاً وفي منافسات الكاتا الجماعي في دوري الناشئين جاء الهلال أولاً وهجر ثانياً والأمل ثالثاً.وقام رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور ابراهيم القناص بتسليم عبدالاله الدلاك الحزام الأسود الفخري للاتحاد السعودي للكاراتيه تكريما له بمناسبة حضوره وتتويج الفائزين.وأبدى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور ابراهيم القناص سعادته بنجاح بطولة الدوري وقال: "الحمد الله على نجاح ختام الموسم والذي شهد منافسه قوية من الأندية المشاركة وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة على مستويات اللاعبين في المنتخبات موجها شكره لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على دعمه ومتابعته للأنشطة الداخلية كما هي المنتخبات وهو الأمر الذي كان دافعاً لنجاح الموسم الرياضي , مشيداً بالمستوى الفني للاعبين طوال الموسم ما أكد نجاح خطة العمل التي يسيرون عليها منذ بداية الموسم , موجهاً شكره لأسرة الكاراتيه من عاملين ومنسوبين واداريين ولاعبين ومدربين وحكام على هذا النجاح .// انتهى //22:21ت م