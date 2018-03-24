الأحساء 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واساختتم قسم الحاسب الآلي بالكلية التقنية بمحافظة الاحساء مؤخراً، برنامجا تدريبيا بعنوان "مبادئ صيانة الحاسب الآلي والدعم الفني"، قدمه المدرب طاهر النزر.وتناول البرنامج الذي استفاد منه أكثر من 30 أصماً من فريق أمل التطوعي لذوي الإعاقة السمعية التابع لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء، العديد من المحاور أبرزها مقدمة عن الحاسب الآلي ومكوناته وآلية تجميعه، وإدارة الأقراص وتنصيب الويندوز، وصيانة النظام، إضافة إلى تشخيص الأعطال وتقديم الدعم الفني.// انتهى//.22:28ت م