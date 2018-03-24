الرياض 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم السبت ، في منطقة رشدي بمحافظة الاسكندرية في جمهورية مصر العربية، وأدى إلى استشهاد وجرح عدد من رجال الأمن.ووصف معاليه الحادث بأنه جريمة ارهابية شنيعة تتنافى مع المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية ، مؤكدا قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على كشف ملابسات هذه الجريمة الإرهابية والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، معبرا عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق ، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.// انتهى //22:54ت م